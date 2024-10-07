تنفيذي بربر يدشن مكتب جوازات المحلية

دشن الاستاذ حسن ابراهيم كرار المدير التنفيذي لمحلية بربر مكتب جوازات محلية بربر بمباني السجل المدني ببربر بحضور العميد شرطة حاتم يسن احمد النور مدير الجوازات بولاية نهر النيل والمقدم شرطة الحسن معاوية أيوب بيه مدير5 الجوازات بالمحلية وبعض الجهات الرسمية والشعبية والاجهزة الاعلامية.

وأكد المدير التنفيذي للمحليه اهتمامه بكل الخدمات الضرورية للمواطن مبينا بأن مكتب جوازات بربر يعتبر انجاز واضافة حقيقية للمحلية تلبية لحوجة مواطنيها لهذه الخدمة دون عناء معربا عن شكره لكل الجهات الرسمية التي ساهمت في هذا العمل. سونا

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