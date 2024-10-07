شاهد بالفيديو.. زواج أصغر عروسين بالسودان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي وساخرون: (دا عرس ولا طهور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل زفاف أقيم بإحدى الولايات السودانية.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أثار الزواج ضجة واسعة على السوشيال ميديا بسبب أعمار العروسين.
حيث تفاجأ المتابعين بالعروسين وهما في أعمار دون ال 18 عام وهو ما جعل البعض يصف الزوجين بأنهما الأصغر في تاريخ السودان.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, لردود المتابعين فإن التعليقات لم تخلو من السخرية, حيث كتب أحدهم ساخراً: (دا عرس ولا طهور).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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