الناطق الرسمي باسم الحكومة ينفي صدور أي توجيه أو قرار بنقل العاصمة الإدارية من مدينة بورتسودان إلى مدينة عطبرة

نفى وزير الثقافة والإعلام، د. جرهام عبد القادر، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صدور أي توجيه أو قرار بنقل العاصمة الإدارية من مدينة بورتسودان إلى مدينة عطبرة.

وأوضح الوزير في بيان صحافي تلاه بمنبر الوزارة اليوم، أن “ما تم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي بشأن نقل العاصمة الإدارية غير صحيح”.

وأضاف: “لم يصدر أي قرار أو توجيه من الجهات المعنية بهذا الخصوص”، مؤكداً أن العديد من الوزارات تم توزيعها للعمل في الولايات ذات العلاقة بطبيعة عملها، وهي تقوم حالياً بمهامها من تلك الولايات.

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