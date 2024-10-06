مالك عقار، يغادر جلسات منتدى السلم والأمن الأفريقي بعد وصول وفد من المليشيا بقيادة القوني دقلو

غادر نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، جلسات المنتدى السنوي للسلم والامن الافريقي الذي تقيمه موسسة أمبيكي في جنوب افريقيا، وذلك بعد وصول وفد من مليشيا قوات الدعم السريع بقيادة المجرم القوني دقلو للمشاركة فيه.

وأبلغ عقار منظمي المؤتمر قبل مغادرته الي بورتسودان، بأن هذا إستسهال لدماء الشعب السوداني، ومحاولة إجبار السودانيين على التعايش مع جرائم المليشيا المجرمة هو أمر غير مقبول.

وأن دعوة وفد المليشيا الفاشية للمشاركة في مؤتمر عن السلم والامن في افريقيا يشكل استهانة بالغة بما يتعرض له السودانيون على يد مرتزقتها المجرمين.

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