دفعات الجيش تسقط 10 مسيرات انتحارية في شندي

أسقطت المضادات الأرضية التابعة للفرقة الثالثة مشاة شندي (10) مسيرات انتحارية دون وقوع خسائر، اطلقتها قوات الدعم السريع على المدينة اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر عسكري إن عمليات أطلاق المسيرات بهذه الكثافة من قبل المليشيا، تعني أنها تريد التخلص من مخزون السلاح الذي تحتفظ به في مصفاة الجيلي، بعد ان تأكدت إصرار الجيش على تحريرها.

وتشهد مناطق محور مصفاة الجيلي مواجهات عنيفة بين الجيش والدعم السريع، منذ أربعة أيام، في في إطار عمليات برية واسعة أطلقها الجيش السوداني لتحرير العاصمة الخرطوم.