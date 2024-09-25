النائب العام: سنلاحق قيادات تقدم وسنطالب الإنتربول بالقبض عليهم

أكد النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور إستمرار السلطات في ملاحقة قيادات تقدم الذين صدرت في حقهم أوامر قبض على خلفية تواطؤهم مع مليشيا الدعم السريع المتمردة، مبينا انه ستتم مطالبة الانتربول بالقبض عليهم .

وقال طيفور سنلاحق حمدوك ومن معه ضمن قائمة ال١٦ شخصا بالقانون وفي أي مكان حتى يتم القبض عليهم ومحاكمتهم بالتراب السوداني ، مضيفا أن هناك ما يكفي من البراهين والادلة التي ثبت تورطهم فيما نسب اليهم ، وأن هذه الاثباتات ستقدم في مواجهتهم أمام المحاكم .

وزاد النائب العام في حديث تلفزيوني لقناة الجزيرة اليوم ، أن عبد الله حمدوك ومن معه من قيادات تنسيقية القوى المدنية (تقدم) لديهم أدوار مقسمة بينهم والتمرد وهم شركاء ، مشيرا الى ان هناك مواطنون رفعوا دعاوى ضدهم وهي كفيلة بادانتهم .

وقال طيفور ان حمدوك ضمن قائمة تضم ١٦ شخصا مطلوبون أمام العدالة وكذلك من يأتى بعدهم في القوائم اللاحقة ستتم ملاحقتهم .

وتشير (سونا) الى ان اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع كانت قد أصدرت أمرا في أبريل العام الجاري بالقبض على عدد من قادة تنسيقية القوى المدنية (تقدم) وعلى رأسهم عبد الله حمدوك رئيس التنسيقية .

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