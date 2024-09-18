بحضور البرهان .. مسؤولة أمريكية تعلن عن اجتماع مهم في نيويورك

قالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، إن بلادها ستنظم اجتماعًا جانبيًا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيوروك حول السودان، سيشارك فيه المبعوث الخاص توم بيرييلو وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وتوقعت أن يكون هناك عدد من الأحداث الجارية لمحاولة جمع الأطراف المختلفة على طاولة المفاوضات.

مشيرة إلى أن عبدالفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، سيكون في نيويورك ممثلاً لحكومة السودان.

ونوهت إلى أن هناك عدد من الاجتماعات الوزارية التي نظمتها بلدان مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة، فضلا عن فعاليات ستُنظَّم حول الأمن الغذائي، وفعاليات حول المرأة، والعديد من الاجتماعات الوزارية للنظر في كيفية تحريك البوصلة نحو السلام.

مبدية أملها ان يتمكن الاجتماع ليس فقط في تسليط الضوء على ما يحدث في السودان، بل إيجاد طريقة للاقتراب من تحقيق السلام.

من المتوقع أن يتوجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة يوم الأحد المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين.

ويتطلع البرهان في المشاركة الثانية له بعد حرب الخامس عشر من أبريل لاطلاع المجتمع الدولي على آخر مستجدات أزمة السودان وإلقاء الضوء على تمدد انتهاكات التمرد وجرائمه غير المسبوقة، ودعم دولٍ إقليمية لمخطط تفكيك الدولة السودانية.

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