بحث مدير سلطة الطيران المدني حسين نايل خلال لقائه اليوم بمكتبه ببورتسودان، السفير التركي لدى السودان فاتح يلدز، تسيير رحلات الخطوط الجوية التركية لمطار بورتسودان الدولي.

وناقش اللقاء عبور الخطوط التركية المجال الجوي لشرق السودان وإعادة إعمار وتشغيل مطار الخرطوم.

وبحث الجانبان التعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات العلاقة.

وشكر السفير التركي سلطة الطيران المدني على الجهود المبذولة لتشغيل الأجواء وفتح المجال الجوي لشرق السودان. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر مدير سلطة الطيران المدني يبحث مع السفير التركي استئناف رحلات الخطوط الجوية التركية للبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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