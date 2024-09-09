تحركات جديدة لـ (المبعوث الأميركي) بشأن السودان

يتوجه المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، إلى الرياض، القاهرة، وأنقرة، لمواصلة الجهود العاجلة لإنهاء الحرب والمجاعة الناجمة عنها في السودان.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صحفي، إنّه بناءً على النجاح الأخير الذي حققته مبادرة “تحالف تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان”، تستمر الأولويات الدبلوماسية في تنسيق الجهود لحث القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على توسيع نطاق الوصول الإنساني في السودان، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، والتزاماتهم القائمة بموجب إعلان جدة، والسعي إلى وقف الأعمال العدائية.

وخلال الزيارة، وفقاً للبيان الصحفي، سيلتقي المبعوث الأميركي، باللاجئين السودانيين وقادة المجتمع المدني في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الحكوميين والشركاء المتعددين الأطراف من جامعة الدول العربية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بالعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف معاناة الشعب السوداني والتوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية بين الأطراف المتحاربة.

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