عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري ابراهيم جابر يتلقى تنويرا حول الأوضاع الإنسانية باقليم دارفور

تلقى عضو مجلس السيادة الانقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق مهندس إبراهيم جابر تنويرا حول مجمل الأوضاع بإقليم دارفور خاصة الأوضاع الإنسانية داخل مدينة الفاشر ومعسكرات النزوح.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم حاكم إقليم دارفور السيد /منى أركو مناوي .

وتطرق اللقاء إلى إمكانية وصول المساعدات الإنسانية الى ولايات دارفور عبر معبرى الطينة أدرى والتي تبذل فيها مفوضية العون الانسانى جهود مقدرة في هذا الصدد . إعلام مجلس السيادة الانتقالى

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