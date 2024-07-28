خريطة السودان منظمات أممية تحذر من حدوث مجاعة وشيكة في السودان ووزير الزراعة السوداني أبوبكر البشرى فند صحة المزاعم وأكد أن المشكلة الوحيدة هي كيفية إيصال الغذاء للمواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع .. تعرف إلى التفاصيل: الجزيرة – السودان

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