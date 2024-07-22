دراسة تكشف: العزلة تجعلك تشتهي أكل السكريات بكثرة

أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس أن النساء اللواتي يشعرن بالوحدة أكثر عرضة لتناول الأطعمة غير الصحية، خاصةً السكريات.

العزلة الاجتماعية والدماغ الجائع

دفعت جائحة كوفيد-19، وما رافقها من عزلة اجتماعية وعمل عن بُعد، الدكتورة أربانا جوبتا، الباحثة والمديرة المشاركة لمركز جودمان لوسكين للميكروبيوم في جامعة كاليفورنيا، إلى دراسة تأثير هذه العوامل على عاداتنا الغذائية وصحتنا العقلية.

مجريات الدراسة ونتائجها

قام الباحثون في الدراسة باستطلاع آراء 93 امرأة حول مشاعرهن بالوحدة والعزلة والدعم النفسي المحيط بهن. تم تقسيم المشاركات إلى مجموعتين: مجموعة سجلت درجات عالية على مقياس العزلة، وأخرى أحرزت درجات أقل. وجدت الدراسة أن النساء اللواتي يعانين من مستويات أعلى من العزلة الاجتماعية يميلن إلى:

– امتلاك نسبة دهون أعلى.

– اتباع نظام غذائي أقل جودة.

– المعاناة من شهية أكبر لتناول الطعام.

– اللجوء إلى تناول الطعام كمكافأة أو تعويض عاطفي.

– صعوبة السيطرة على كمية الطعام المتناولة.

– المعاناة من مستويات أعلى من القلق والاكتئاب.

لماذا تزداد الرغبة في تناول السكريات عند الشعور بالوحدة؟

للإجابة على هذا السؤال، خضعت المشاركات في الدراسة لفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي أثناء مشاهدة صور مختلفة (حلويات، موالح، وصور لا علاقة لها بالأكل). أظهرت النتائج أن العزلة الاجتماعية تزيد من نشاط مناطق الدماغ المرتبطة بالرغبة الشديدة في تناول السكريات، بينما تقلل من نشاط منطقة الدماغ المسؤولة عن التحكم في سلوكيات الأكل.

نصائح من باحثي الدراسة

يرى الدكتور شياوبي تشانج، الباحث ما بعد الدكتوراه والمؤلف الرئيسي للدراسة، أن العلاقة بين الوحدة والأكل غير الصحي والاضطرابات النفسية تشبه الدائرة المفرغة:

– الشعور بالوحدة يزيد من الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية.

– الأكل غير الصحي قد يزيد من الاكتئاب والقلق.

– الاكتئاب والقلق يزيدان من الشعور بالوحدة.

ما هو الحل؟

يشير الباحثون إلى أن التدخلات المتكاملة التي تراعي العقل والجسد معًا قد تكون المفتاح لكسر هذه الحلقة:

– الوعي بالشعور بالوحدة هو الخطوة الأولى.

– السعي لبناء روابط اجتماعية.

– ممارسة التعاطف مع الذات.

– اتخاذ خيارات غذائية صحية بدلًا من الاستسلام لشهوة الأطعمة غير الصحية.

نُشرت هذه الدراسة في مجلة “JAMA Network Open” وتخطط أبحاث الدكتورة جوبتا المستقبلية لدراسة العلاقة بين الوحدة وعوامل بيولوجية أخرى، مثل الميكروبيوم، وعوامل الالتهابات، ونواتج عمليات التمثيل الغذائي، وغيرها.

بوابة الفجر