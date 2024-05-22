الشرطة: المرحلة المفصلية والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تحتاج لجهود وطاقات المجتمع

أكد اللواء، شرطة ابراهيم مصطفي ابراهيم مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة ممثل المدير العام لقوات الشرطة لتأسيس الشرطة المجتمعية بولاية كسلا أكد آن المرحلة المفصلية والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تحتاج لجهود وطاقة المجتمع بكافة مكوناته من اجل تأسيس مجتمع قويم خالي من العيوب مبني علي اساس سليم وان هذا لايتم الا عبر الشرطة المجتمعية التي تتغلغل وسط المجتمع.

واضاف اللواء شرطة ابراهيم لدي زيارته محلية ريفي كسلا ولقائه الاستاذ إدريس محمد علي المدير التنفيذي للمحلية بحضور العميد شرطة محمد عبد الماجد مدير دائرة الجنايات بشرطة الولاية ، ومدير شرطة المحلية وقيادات ورجال الادارات الأهلية بالمنطقة اضاف بأن المجتمع السوداني يمتلك اقدم حضارة ضاربة في جذور التاريخ وفق هذه المعطيات نتطلع لتأسيس شرطة مجتمعية قادرة علي صون المجتمع وإزالة جميع الظواهر السالبة مشيراً إلي الدور الكبير الذي يمكن أن تقوم به المراة باعتبارها ركيزة اساسية في العمل المجتمعي وتوجيه المجتمع موضحاً الأدوار المنتظرة من الشرطة المجتمعية التي يمكن أن تقدمها في ظل هذه الظروف الاستثنائية . من جانبه ابدي الاستاذ إدريس سعادته بانطلاقة عمل الشرطة المجتمعية بمحلية ريفي كسلا مبيناً انها جاءت في التوقيت المناسب في ظل التحديات الامنية الماثلة مؤكداً توفير جميع الامكانيات اللازمة والبيئة الصالحة التي تمكنها من أداء دورها الأمني والمجتمعي مضيفا اساس نجاح هذا العمل استنفار جميع الجهود الرسمية والشعبية حتي نصل لنتائج إيجابية مثمرة في القريب العاجل موضحاً ان ولاية كسلا تعتبر تربة صالحة لتبني جميع المشاريع والمبادرات المجتمعية الرائدة . وتفيد متابعات *المكتب الصحفي للشرطة* إن أعيان ورجالات الادارة الأهليةبالمحلية أعلنوا دعمهم ومساندتهم لجميع برامج وخطط الشرطة المجتمعية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان