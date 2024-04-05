فيرنانديز بعد صفعة تشيلسي: يصعب تقبل ما حدث

عبر البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، عن إحباطه الشديد للسقوط أمام تشيلسي (3-4)، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدا أن مانشستر يونايتد سيعود من ملعب “ستامفورد بريدج” بالانتصار بعدما تقدم بنتيجة (3-2)، لكن تشيلسي سجل ثنائية في الوقت بدل الضائع ليفوز (4-3).وقال فرنانديز في تصريحات لشبكة “تي إن تي سبورتس“: “كانت المباراة بين أيدينا وتنازلنا عنها.. إنه أمر محبط من الصعب تقبله. سيطرنا بشكل جيد على اللقاء، لكنهم حصلوا على فرصتين وسجلوا هدفين”.وأضاف: “في الركلات الركنية يجب أن نكون أسرع بكثير، كنا نعلم مسبقا أنهم ينفذون الضربات الركنية وينفذون رميات التماس بسرعة، في المباريات الأخيرة استقبلنا الكثير من التسديدات”.

وعن مباراة الفريق المقبلة أمام ليفربول بالدوري، قال: “إنها مواجهة كبيرة، لست بحاجة إلى أن أقول أي شيء (لزملائه في الفريق). إذا كنت بحاجة إلى قول أي شيء فهذه مشكلة لأن هذا ناد كبير”.

ورفع الانتصار رصيد تشيلسي للنقطة 43، ليقفز للمركز العاشر، فيما تجمد رصيد الشياطين الحمر عند 48 نقطة في المرتبة السادسة.

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