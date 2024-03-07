تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”: وفدٌ من التنسيقية برئاسة عبد الله حمدوك يصل إلى القاهرة

قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بإن وفدٌ من التنسيقية برئاسة عبد الله حمدوك يصل إلى القاهرة صباح الجمعة للتشاور مع القيادة المصرية حول جهود وقف الحرب وإنهاء الأزمة في السودان. – الزيارة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها “تقدم” لبحث سبل الوصول لحل سياسي سلمي تفاوضي يؤسس لسلام مستدام في السودان. – الوفد سيعقد لقاءات مع أمين عام الجامعة العربية والمثقفين وصناع الرأي المصريين وعدد واسع من الفاعلين السودانيين المتواجدين بمصر. الشرق للأخبار

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