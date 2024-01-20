عبد الواحد محمد نور سلطان عموم الفور أحمد دينار يستقبل رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور بنيروبي ويبحث معه الأوضاع الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد وكيفية دفع الطرفين للدخول في مفاوضات جادة تفضي لسلام دائم. الجزيرة – السودان

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