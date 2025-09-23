"ديمبيليه الاستثنائي" يعانق الكرة الذهبية (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - باريس : كوفئ المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيليه على الدور الذي لعبه في قيادة باريس سان جرمان إلى الثلاثية المحلية والفوز بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ نادي العاصمة، بنيله جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا لأفضل لاعب، متفوقا على نجم برشلونة الإسباني الشاب لامين جمال.

وفي حفل أقيم في مسرح شاتوليه وسط باريس، بات ديمبيليه سادس فرنسي ينال الكرة الذهبية، مانحا بلاده هذه الجائزة للمرة الثامنة، بما أن ميشال بلاتيني وحده نالها ثلاث مرات (1983 و1984 و1985)، إضافة إلى ريمون كوبا (1958) وجان بيار بابان (1991) وزين الدين زيدان (1998) وكريم بنزيمة (2022).

مرحبا بعصر التناوب بعد نهاية حقبة ليو وكريستيانو

وبعد سيطرة النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على هذه الجائزة لعقد ونصف من الزمن حيث فازا بها 13 مرة بين 2008 و2023 (8 مرات للأول و5 للثاني)، بات التناوب على نيلها مفتوحا تماما منذ انتقال الأول إلى إنتر ميامي الأميركي والثاني إلى النصر السعودي.

وذهبت الجائزة الموسم الماضي للدولي الإسباني في صفوف مانشستر سيتي الإنكليزي رودري، لكنه خارج حسابات هذه النسخة بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ما جعل التنافس محصورا منطقيا بين ديمبيليه وجمال الذي نال الإثنين جائزة ريمون كوبا لأفضل لاعب تحت 21 عاما، ليصبح أول لاعب يحقق ذلك لعامين تواليا.

ونتيجة إحرازه الثلاثية المحلية وفوزه التاريخي بلقب دوري الأبطال بعد اكتساحه إنتر الإيطالي 5 - 0 في النهائي، تواجد سبعة لاعبين آخرين من سان جرمان في لائحة الثلاثين لاعبا المرشحين للجائزة وهم المغربي أشرف حكيمي وديزيريه دويه والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا والبرتغاليون نونو منديش وجواو نيفيش وفيتينيا والإسباني فابيان رويس والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي انتقل هذا الصيف لمانشستر سيتي.

لكن ديمبيليه كان الأفضل من دون منازع بعدما نجح في سد الفراغ الذي تركه كيليان مبابي المنتقل إلى ريال مدريد الإسباني، بتسجيله 35 هدفا، فيما نال دوناروما جائزة أفضل حارس للمرة الثانية، بعد أولى عام 2021، والإسباني لويس إنريكي جائزة أفضل مدرب بعد موسمه الاستثنائي مع سان جرمان.

نجح ابن الـ28 عاما في دوره الجديد وتحوله من اللعب على الجناح ليكون رأس الحربة، مقدما أداء رائعا كان الأفضل له بفارق كبير عن موسمه المميز مع برشلونة في 2018 2019 حين سجل 14 هدفا.

لامين يامال.. موسم رائع

وإلى جانب ديمبيليه، كان جمال الأكثر قدرة على المنافسة بعدما قدم ابن الـ18 عاما أداء رائعا مع برشلونة، ما جعله مرشحا ليكون خليفة الأسطورة ميسي في النادي الكاتالوني.

وسجل المغربي الأصل 18 هدفا في 55 مباراة خاضها الموسم الماضي ضمن كافة المسابقات، مساهما في إحراز فريقه للألقاب المحلية الثلاثة، الدوري والكأس والكأس السوبر، لكن مشوار النادي الكاتالوني في دوري أبطال أوروبا انتهى عند نصف النهائي.