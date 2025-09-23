ديوكوفيتش يشارك في دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة

الرياص - اسماء السيد - باريس : سيكون النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش من بين المشاركين في دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب والتي تنطلق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، وذلك وفق ما أعلن المنظمون الثلاثاء.

وقال المنظمون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "لقد عاد... بطلنا الفائز اللقب أربع مرات سيعود إلى شنغهاي هذا العام".

وغاب الفائز بـ24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى عن الملاعب منذ خسارته نصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية ضد الإسباني كارلوس ألكاراس في أوائل الشهر الحالي.

وبعد هذه الهزيمة، لم يعط ابن الـ38 عاما معلومات وافية عما يعتزم القيام به لما تبقى من الموسم، بعدما قرر في 2025 تقليص عدد مشاركاته مقارنة بالأعوام السابقة.

ولم يلتزم المصنف رابعا حاليا وأول سابقا سوى بخوض دورة أثينا (250 نقطة) المقررة بين 2 و8 تشرين الثاني/نوفمبر والتي حلت بدلا من دورة بلغراد في روزنامة هذا الموسم.

وما زالت مشاركته في دورة باريس لماسترز الألف نقطة (27 تشرين الأول/أكتوبر 2 تشرين الثاني/نوفمبر) وبطولة "أيه تي بي" الختامية (9 6 تشرين الثاني/نوفمبر)، أي الحدثين الأكبر بعد دورة شنغهاي، غير مؤكدة.