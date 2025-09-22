كأس ليفر: فريتس يقود فريق العالم إلى استعادة اللقب

الرياص - اسماء السيد - سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) : قاد الأميركي تايلور فريتس فريق العالم إلى استعادة لقب مسابقة كأس لَيفر لكرة المضرب، المقامة بنسختها الثامنة في سان فرانسيسكو، على حساب فريق أوروبا 15 9 بعد تغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف 6 3 و7 6 (7/4) الأحد في سان فرانسيسكو.

قال فريتس (27 عاما) المصنّف خامسا عالميا "الطاقة القادمة من الفريق تجعل لحظات الفوز أجمل بكثير، ولحظات الخسارة أسوأ بكثير لأنك تلعب من أجل كل هؤلاء الرجال".

وأضاف الأميركي الذي كان تغلب على الإسباني كارلوس ألكاراس الأول عالميا السبت عندما اكتسح فريق العالم جميع المباريات الأربع ليتقدم 9 3 "هذا يُشعل حماسي كثيرا".

واكتسح فريتس المجموعة الأولى أمام زفيريف الثالث الذي بدا عليه الإرهاق.

لكن الألماني حاول العودة في المجموعة الثانية وعلى الرغم من تأخره بكسر إرسال 3 4، نجح أخيرا في انتزاع أول فرص كسر له في اللقاء، وتمكن من استغلال الثالثة ليدرك التعادل 4 4 وسط فرحة زملائه.

بعد شوط سريع على إرساله، وضع زفيريف منافسه أمام مهمة الحفاظ على إرساله للبقاء في المجموعة، ونجح الأميركي ليتجه اللاعبان إلى شوط كسر التعادل، حيث تقدم فريتس 3 0 قبل أن يعادل الألماني بثلاث نقاط متتالية، إلا أن الأميركي حسم أربع من النقاط الخمس الأخيرة.

وكان ألكاراس القادم من تتويجه بلقبه السادس في البطولات الكبرى في الولايات المتحدة (فلاشينغ ميدوز)، أبقى على آمال أوروبا بفوز كاسح 6 2 و6 1 على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو.

وقلّص الإسباني برفقة النروجي كاسبر رود الفارق لأوروبا بفوزهما في الزوجي على الأميركيين رايلي أوبيلكا وأليكس ميكلسن 7 6 (7/4) و6 1 في افتتاح مباريات الأحد.

لكن الأسترالي أليكس دي مينور الثامن، وسّع الفارق مجددا بفوزه على التشيكي ياكوب منشيك 6 3 و6 4، ليمنح فريق العالم التقدم 12 6.

وكان دي مينور تغلب السبت على زفيريف في الفردي والزوجي.

ويمنح الفوز يوم الجمعة نقطة واحدة، والسبت اثنتين، والأحد ثلاث نقاط، فيما يتوج الفريق الذي يسبق خصمه إلى نيل 13 نقطة.

هكذا، استعاد فريق العالم اللقب الذي خسره لصالح فريق أوروبا العام الماضي في برلين.