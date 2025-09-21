اخبار الرياضه

مونديال طوكيو: لايلز يقود الفريق الاميركي للاحتفاظ بذهبية التتابع 4 مرات 100 م

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : قاد الأميركي نواه لايلز، بطل العالم في سباق 200 م، بلاده للاحتفاظ بذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 م تحت الأمطار بتوقيت هو الافضل لهذا الموسم في اليوم التاسع الاخير من بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو الأحد.

وقطع الرباعي الاميركي المؤلف، إضافة إلى لايلز، من كينيث بيدناريك وكورتني ليندسي وكريستيان كولمان مسافة السباق بوقت مريح بلغ 37.29 ثانية، متقدما على كندا التي نالت الفضية (37.55 ث.) وهولندا صاحبة المركز الثالث والميدالية البرونزية (37.81 ث.).

وكان لايلز اكتفى بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر نهاية الأسبوع الماضي، لكنه عادل الرقم القياسي للأسطورة الجامايكي أوسين بولت بأربعة ألقاب عالمية تواليا في سباق 200 متر بعد فوزه المقنع الجمعة. 

