مونديال طوكيو: سيدات الولايات المتحدة يحرزن ذهبية التتابع 4 مرات 400 م

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : فاز الفريق الاميركي للسيدات بقيادة سيدني ماكلافلين ليفرون، بطلة سباق 400 متر، بذهبية التتابع 4 مرات 400 متر تحت الامطار في اليوم التاسع الاخير من بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو الأحد.

وسجل الفريق الأميركي المكون من إيزابيل ويتاكر ولينا إيربي جاكسون وآلايّة بتلر وماكلافلين ليفرون، رقما قياسيا للبطولات العالمية قدره 3:16.61 دقائق، متقدما على جامايكا التي نالت الفضية (3:19.25 د.)، وهولندا بقيادة فيمكي بول، بطلة العالم الحالية في 400 م حواجز، التي احرزت الميدالية البرونزية (3:20.18 د.).