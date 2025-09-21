ماراثون برلين: الفوز من نصيب الكينيين ساويه ووانجيرو

الرياص - اسماء السيد - برلين : أكد الكيني ساباستيان ساويه أنه بات الرقم الصعب في سباقات الماراثون بإحرازه ثالث فوز في ثالث مشاركة له، وذلك في برلين الأحد، مضيفا هذا الانتصار إلى اللذين حققهما في فالنسيا خلال كانون الأول/ديسمبر 2024 ولندن في نيسان/أبريل الماضي.

وبدا ابن الثلاثين عاما قادرا على تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم مواطنه الراحل كيلفين كيبتوم (2:00:35 س) الذي قضى في حادث سير أوائل العام الماضي، خلال الكيلومترات الـ25 الأولى من السباق الذي تبلغ مسافته 42.195 كلم، لكن أداءه تراجع في نهايته بسبب الحرارة والرطوبة، منهيا إياه بزمن قدره 2:02.16 س، أي بفارق دقيقة و41 ثانية عن الرقم القياسي.

وتخلف ساويه بفارق دقيقة و7 ثوان عن الرقم القياسي لماراثون برلين والمسجل باسم بطل أولمبيادي 2016 و2021 مواطنه إيليود كيبتشوغي في أيلول/سبتمبر 2022.

وبات ساويه الذي حقق 2:02:05 س في ماراثون فالنسيا قبل 10 أشهر، صاحب أسرع زمن لهذا العام وتاسع أسرع زمن في التاريخ بعدما تفوق على الياباني أكيرا أكاساكي (2:06:15 س) والإثيوبي شيمديسا ديبيلي (2:06:57 س).

وقال الكيني بعد السباق "كان صعبا، لكني كنت متحضرا"، مضيفا لقناة "آر تي أل" أنه "قدمت أفضل ما يمكنني وأنا سعيد".

وعند السيدات، كان اللقب لكينيا أيضا بعد فوز روزماري وانجيرو بتسجيلها 2:21:05 س، بفارق ضئيل جدا عن الإثيوبية ديرا ديدا قدره ثلاث ثوان فقط، بعدما كانت أمام الأخيرة بفارق قرابة دقيقة قبل أكثر بقليل من 5 كيلومترات على النهاية.