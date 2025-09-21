ميسي يضع إنتر ميامي على مشارف الـ"بلاي أوف" بثنائية في مرمى دي سي يونايتد

الرياص - اسماء السيد - ميامي : وضع النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي على مشارف حسم تأهله إلى الأدوار النهائية (بلاي أوف) للدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس)، وذلك بتسجيله ثنائية في الفوز على دي سي يونايتد 3 2 السبت.

وتقدم إنتر ميامي في الدقيقة 35 عندما مرر ميسي الكرة إلى تاديو أليندي الذي تفوق على الحارس لويس باراسا ووضعها في الشباك، لكن البلجيكي كريستيان بينتيكي أدرك التعادل لدي سي يونايتد مطلع الشوط الثاني (52).

وعاد إنتر ميامي للتقدم في الدقيقة 66 بفضل ميسي الذي ضمن الفوز لفريقه نهائيا بتسجيله الثالث في الدقيقة 85، بعدما ترك لمواطنه ماتيو سيلفيتي فرصة للتسجيل في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، لكن الأخير أطاح الكرة فوق العارضة.

ورفع ميسي رصيده إلى 22 هدفا في 22 مباراة، متصدرا ترتيب الهدافين بفارق هدف أمام الهداف الإنكليزي لناشفيل أس سي سام ساريدج.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، قلص جايكوب موريل الفارق لدي سي يونايتد لكن متأخرا جدا (7+90)، لينال إنتر ميامي النقاط الثلاث التي رفع بها رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس ضمن منافسات المنطقة الشرقية.

وبات إنتر ميامي قريبا جدا من اللحاق بفيلادلفيا يونيون المتصدر وأف سي سينسيناتي ونيويورك سيتي أف سي التي ضمنت تأهلها إلى الـ"بلاي أوف" في الشرق.

ويتأهل إلى الـ"بلاي أوف" أصحاب المراكز التسعة الأولى في كل من المنطقتين، ويتقدم إنتر ميامي بفارق 9 نقاط عن نيويورك ريد بولز العاشر مع ثلاث مباريات أقل من الأخير.