بطولة إيطاليا: يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام فيرونا

الرياص - اسماء السيد - روما : سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام مضيفه فيرونا 1 1 السبت ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فتوقفت بذلك سلسلة انتصاراته المحلية عند ثلاثة منذ بداية الموسم.

ورفع فريق المدرب الكرواتي إيغور تودور رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة موقتا، مفسحا في المجال أمام حامل اللقب نابولي للانفراد في المركز الأول إذا فاز على ضيفه بيزا مساء الإثنين.

في المقابل، بات رصيد فيرونا ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر، من ثلاثة تعادلات وخسارة ومن دون تذوق طعم الانتصار حتى الآن.

وافتتح الجناح البرتغالي الشاب فرانسيسكو كونسيساو التسجيل للضيوف، بعدما استلم كرة على الجهة اليمنى وانطلق بها نحو العمق متخطيا لاعبين اثنين، قبل تسديدها بيسراه أرضية زاحفة من على مشارف منطقة الجزاء، استقرت إلى يمين الحارس المضيف لورنتسو مونتيبو (19).

وأعاد المهاجم النيجيري غيف أوربان الأمور إلى نقطة البداية، بإدراكه التعادل لفيرونا من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد لمسة يد على البرتغالي جواو ماريو، وكاد الحارس ميكيلي دي غريغوريو يتصدى لها (44).

وألغى الحكم بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) بداعي التسلل، هدفا برأسية الألماني سوات سردار من داخل منطقة الياردات الستة، إثر ركلة ركنية من الجهة اليسرى حوّلها الإسباني أوناي نونيس إلى زميله الألماني (67).

وظهر الإرهاق واضحا على لاعبي يوفنتوس خلال المباراة، لاسيما أنها أتت بعد ملحمتين أمام إنتر محليا (4 3) وبوروسيا دورتموند الألماني قاريا (4 4).

وعزز فريق "السيدة العجوز" سلسلته الإيجابية أمام فيرونا في آخر ثماني مواجهات بينهما، بواقع ستة انتصارات وتعادلين.

وقلب بولونيا الطاولة على ضيفه جنوى في الرمق الأخير، بعدما حوّل تأخره بهدف إلى انتصار 2 1.

وافتتح فريق المدرب الفرنسي باتريك فييرا، التسجيل عبر الإيسلندي ميكايل إيليرتسون (63)، لكن فريق المدرب فينتشنتسو إيتاليانو ردّ بهدفين حملا توقيع الأرجنتيني سانتياغو كاسترو (73) وريكاردو أورسوليني من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد في الدقيقة التاسعة من الوقت بدلا من الضائع.

ورفع بولونيا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثامن محققا انتصاره الثاني في الدوري مقابل خسارتين، فيما تجمد رصيد جنوى عند نقطتين في المركز السابع عشر بخسارتين وتعادلين.

وكسر بولونيا بهذا الانتصار، سلسلة سلبية أمام جنوى قوامها خمس مواجهات، تكبّد فيها خسارتين وثلاثة تعادلات.