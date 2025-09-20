بطولة فرنسا: المغربي العربي ينقذ نانت في وقت قاتل

الرياص - اسماء السيد - باريس : أنقذ المهاجم المغربي البديل يوسف العربي فريقه نانت من الخسارة وسجل له هدفا قاتلا في التعادل مع ضيفه رين 1 1، السبت ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان رين قريبا من تحقيق فوزه الثالث بعدما سجل لودوفيتش بلاس هدف السبق من ركلة جزاء (29) وإيستيبان لوبول صاحب الثاني (35)، قبل أن يقلص جونيور موانغو هدف نانت (64).

وحصل نانت على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة أهدرها ماتيس ألبين، لكن العربي الذي دخل في الدقيقة 82، في ثالث مشاركة له مع ناديه الجديد، سجل التعادل في الأنفاس الأخيرة (90+6).

منذ تألقه الكبير مع الدحيل القطري من 2016 إلى 2019، عاد العربي إلى أوروبا (لعب لغرناطة الإسباني وكان الفرنسي سابقا)، من بوابة أولمبياكوس اليوناني ثم أبويل القبرصي قبل انتقاله إلى نانت في الصيف.

ورفع نانت رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر موقتا، فيما حصد رين نقطته الثامنة في المركز السادس موقتا.