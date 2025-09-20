جائزة أذربيجان الكبرى: فيرستابن أول المنطلقين بعد تجارب رسمية فوضوية

الرياص - اسماء السيد - باكو : ينطلق الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول من المركز الأول في سباق جائزة أذربيجان الكبرى، المرحلة السابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد تحقيقه أسرع زمن السبت في التجارب الرسمية على حلبة العاصمة باكو التي شهدت فوضى وحوادث عدة.

وتفوّق فيرستابن بطل العالم في المواسم الأربعة الماضية بتوقيت 1:41.117 دقيقة على اسمين مفاجئين، هما الإسباني كارلوس ساينس سائق وليامس (1:41.595) والنيوزيلندي ليام لاوسون سائق آر بي (1:41.707).

وشهدت التجارب الرسمية عرضا مثيرا، إذ توقفت ما لا يقل عن ست مرات بسبب حوادث.

عادة ما تستغرق المعركة على مركز الانطلاق الأول ساعة واحدة، لكنها امتدت هذه المرة إلى نحو ساعتين، نظرا للوقت المطلوب لإخلاء السيارات المتضررة وإزالة الحطام المتناثر على المسار وإصلاح حواجز الحماية.

وشهدت الفترة الأولى من التجارب رفع ثلاثة أعلام حمراء بعد حوادث التايلاندي ألكسندر ألبون (وليامس)، والألماني نيكو هولكنبرغ (ساوبر)، والأرجنتيني فرانكو كولابينتو (ألبين). ثم توقفت الفترة الثانية إثر خروج البريطاني أوليفر بيرمان (هاس) عن المسار، وأخيرا رُفع علمان أحمران في الفترة الثالثة بعد حوادث شارل لوكلير من موناكو (فيراري) وبياستري.

أما البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين)، فلم يحسن استغلال فرصة خروج زميله بياستري، واكتفى بالمركز السابع بعد ارتكابه خطأ في لفته الوحيدة السريعة ضمن الفترة الثالثة، لينطلق بذلك متقدما بمركزين فقط على زميله المتصدر للبطولة بفارق 31 نقطة.

في ما يأتي توقيت الجولة الثالثة من التجارب الرسمية لسباق جائزة أذربيجان الكبرى السبت:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:41.117 دقيقة

2. كارلوس ساينس (إسبانيا/وليامس) 1:41.595

3. ليام لاوسون (نيوزيلندا/آر بي) 1:41.707

4. أندريا كيمي أنتونيلي (إيطاليا/مرسيدس) 1:41.717

5. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:42.070

6. يوكي تسونودا (اليابان/ريد بول) 1:42.143

7. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:42.239

8. إسحاق حجار (فرنسا/آر بي) 1:42.372