مونديال طوكيو: الكينية تشيبيت تحرز ذهبية 5 آلاف م وتحرم كيبييغون من تكرار إنجاز بوادبست 

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : فازت الكينية بياتريس تشيبيت بذهبية سباق 5 آلاف م حارمة مواطنتها فيث كيبييغون من تكرار انجاز مونديال بودابست قبل عامين بجمعها بين هذا السباق و1500 م، السبت في اليوم قبل الأخير من بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو.

وقطعت تشيبيت، المتوجة بالمعدن الأصفر في سباق 10 آلاف م في اليوم الافتتاحي في طوكيو، في طريقها لتحقيق أول ثنائية للمسافات الطويلة منذ عام 2011، المسافة بوقت قدره 14:54.36 دقيقة، متقدمة بفارق 0.71 ثانية عن كيبييغون (14:55.07 د).

وحلت الإيطالية ناديا باتوكليتي، وصيفة العالم والأولمبياد في مسافة 10 آلاف م، ثالثة ونالت البرونزية (14:55.42 د).

واستمتعت جماهير الملعب الاولمبي بمنافسة الثنائي تشيبيت وكيبييغون، حيث نجحت الاولى في حسم الصراع لصالحها لتتوج عنقها بذهبية ثانية، أضافتهما إلى لقبيها الأولمبيين العام الماضي في باريس.

في المقابل، فشلت كيبييغون البالغة 31 عاما والتي تكبر تشيبيت بست سنوات، في تكرار فوزها بذهبيتي 1500 م و5 آلاف م في بطولة العالم في بودابست 2023.

فازت كيبييغون بالميدالية الذهبية العالمية الرابعة تواليا في سباق 1500 متر بفارق كبير في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وحلّت العداءة الموهوبة الإثيوبية غوداف تسيغاي (28 عاما) الحائزة على برونزية سباق 10 آلاف م في العاصمة اليابانية، خامسة بوقت قدره 14:57.82 دقيقة، خلف الأميركية شيلبي هوليهان (14:57.42 د.).