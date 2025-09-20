مونديال طوكيو: الهولندية سخيلدر تجرد جاكسون من ذهبية الكرة الحديد

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : جرّدت الهولندية يسيكا سخيلدر منافستها الأميركية تشيس جاكسون من ذهبية مسابقة رمي الكرة الحديد في محاولتها الأخيرة التي بلغت 20.29 مترا السبت، في النسخة العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في طوكيو.

واشتعلت الإثارة حين سجلت جاكسون حاملة اللقب في بطولتي يوجين 2022 وبودابست 2023 رمية بلغت 20.21 مترا في محاولتها السادسة الأخيرة، ردت عليها سخيلدر، صاحبة برونزية بودابست، سريعا في محاولتها الأخيرة أيضا بمسافة أطول بـ 8 سنتيمترات ضمنت لها المعدن الأصفر.

وحلّت النيوزيلندية ماديسون لي ويش (26 عاما)، صاحبة الميدالية الفضية في أولمبياد باريس، في المركز الثالث ونالت البرونزية برمية هي الأطول في مسيرتها بلغت 20.06 مترا وحققتها في محاولتها الأولى وضمنت لها المركز الأول قبل المحاولتين الأخيرتين.