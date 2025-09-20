أن بي ايه: هيرو يغيب عن بداية موسم ميامي هيت بسبب الإصابة

الرياص - اسماء السيد - ميامي : سيغيب تايلر هيرو عن بداية موسم ميامي هيت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد خضوعه لجراحة في كاحله ستبعده حتى ثمانية أسابيع بحسب ما ذكر فريقه.

وكان هيرو أفضل مسجل لهيت الموسم الماضي بمعدل 23.9 نقطة في المباراة الواحدة، 5.5 تمريرات حاسمة و5.2 متابعات، وحقق أفضل معدل تسديد في مسيرته بلغ 47.2 %.

وقال هيت إن لاعبه خضع لجراحة لتخفيف "متلازمة الاصطدام" في كاحله الأيسر والتي تسبب ألما وتيبسا في المفصل.

وبحال غيابه ثمانية أسابيع، سيستهل هيرو موسمه في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأشارت صحيفة ميامي هيرالد ان ابن الخامسة والعشرين شعر بالانزعاج في كاحله الأيسر خلال تمرين إعدادي للموسم، وتلقى حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية والكورتيزون على أمل تفادي الجراحة. لكن الآلام استمرت فتقرر إجراء الجراحة لتفادي مشكلات لاحقة.