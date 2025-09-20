ابن زيدان يختار قميص منتخب الجزائر دولياً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يوم الجمعة، عن حصول لوكا زيدان، حارس مرمى غرناطة الإسباني، رسميا على الجنسية الرياضية الجزائرية، أي أنه أصبح مؤهلاً لتمثيل المنتخب الجزائري.

ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تأهيل اللاعب لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري. وأكد الاتحاد الدولي أن نجل النجم العالمي الشهير الذي يتمتع بأصول جزائرية زين الدين زيدان أصبح تحت تصرف مدرب المنتخب الجزائري جمال الدين بيتكوفيتش، اعتبارًا من الجمعة، ليكون جاهزا للمشاركة مع المنتخب الجزائري في المباريات المقبلة.

وكان لوكا زيدان قد مثل سابقا منتخب فرنسا للشباب، وحقق مع منتخب فرنسا تحت 17 عامًا لقب "يورو 2015". ومن المتوقع أن تتأهل الجزائر إلى مونديال 2026 في أميركا الشمالية بعد مواجهة الصومال في التصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة الشهر المقبل.

وكان النجم زين الدين زيدان قد اختار تمثيل المنتخب الفرنسي عام 1995، وقال في تصريحات في حينه أنه ليس مؤهلاً لتمثل الجزائر لأنه خاض مباريات دولية بالفعل مع فرنسا، كما تردد بقوة في الفترة المشار إليها، أي منذ 30 عاماً أن المدرب الجزائري عبد الحميد كرمالي رفض ضم زيدان للمنتخب الجزائري بداعي أنه لا يتسم بالسرعة في الأداء.