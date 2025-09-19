دوري أبطال أوروبا: راشفورد يثبت قيمته ويقود برشلونة إلى الفوز على نيوكاسل

الرياص - اسماء السيد - لندن : أثبت الإنكليزي ماركوس راشفورد قيمته وقاد برشلونة الإسباني إلى الفوز على مضيفه نيوكاسل يونايتد 2 1 الخميس على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل المهاجم المنتقل من مانشستر يونايتد بالإعارة، هدفي الفوز في الدقيقتين 58 و67 تحت أنظار مدرب المنتخب الوطني، الألماني توماس توخل، فيما قلّص أنتوني غوردون النتيجة (90).

وكان راشفورد (27 عاما) يبحث عن هدفه الرسمي الأول مع العملاق الكاتالوني بعد أربع مباريات في الدوري، علما أنه سجل لإنكلترا في مرمى صربيا خلال هذه الفترة.

وتابع برشلونة انطلاقته الجيدة بعدما حقق ثلاثة انتصارات في الدوري وتعادل، في حين تواصلت النتائج المتذبذة لدى نيوكاسل منذ خسارته مهاجمه الأبرز السويدي ألكسندر أيزاك لصالح ليفربول، حيث اكتفى بفوز واحد في خمس مباريات.

وأكّد الـ"بلوغرانا" تفوّقه التاريخي على نيوكاسل بتحقيقه الفوز الرابع أمامه في خمس مباريات (خسر الأولى عام 1997).

واعتمد المدرب الألماني هانزي فليك على الثلاثي الهجومي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، البرازيلي رافينيا وراشفورد الذي أصبح ثاني إنكليزي يلعب لبرشلونة في بطولة كُبرى بعد غاري لينيكر (بين 1986 و1989).

لكن الفريق افتقد للنجم الشاب لامين جمال الذي خسر برشلونة من دونه مباراتين من تسع في الموسم الماضي.

على أرض الملعب، لم يشهد الشوط الأول الكثير من الفرص، ولو أن نيوكاسل كان أقرب للتقدّم عبر هارفي بارنز بتسديدة قريبة إثر عرضية من المنطلق السويدي أنتوني إيلانغا، لكن الحارس جوان غارسيا أبعدها (24).

وبدا أن الحال لم يتغيّر كثيرا في الدقائق العشر الأولى من الشوط الثاني، إلى أن افتتح راشفورد التسجيل برأسية إثر عرضية من الفرنسي جول كونديه (58).

وأضاف الإنكليزي الهدف الثاني بطريقة رائعة، حين استلم كرة وانطلق بها وسددها من وضعية صعبة إلى يمين الحارس نيك بوب، فارتطمت بالعارضة ودخلت مرماه (67).

وهذا الهدف السابع الذي يسجله راشفورد في مرمى نيوكاسل، ثاني أكثر الفرق التي تكبدت أهدافا من قبله بعد ليستر سيتي (8)، وفقا لـ"أوبتا" الإحصائية.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، سجل غوردون هدف تقليص الفارق بعد متابعته عرضية من البديل جايكوب مورفي (90).

وفي أطول رحلة سفر في تاريخ دوري الأبطال، سافر كايرات 6.907 كلم إلى لشبونة ليتجرّع خسارة ثقيلة ومتوقّعة أمام سبورتينغ البرتغالي 1 4 في أول مشاركة للنادي الكازاخستاني.