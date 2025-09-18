مورينيو مدربا لبنفيكا البرتغالي (رسمي)

الرياص - اسماء السيد - لشبونة : عيّن بنفيكا رابع الدوري البرتغالي لكرة القدم، المخضرم جوزيه مورينيو مدربا في عودته إلى بلده الأم بعد 21 عاما منذ مغادرته بورتو إلى تشلسي الإنكليزي، وفقا لما أعلن الخميس.

وكان مورينيو (62 عاما) الذي درّب ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي، أقيل من تدريب فنربهتشه التركي في آب/أغسطس بعد خسارته أمام بنفيكا بالذات في تصفيات دوري أبطال أوروبا.

ويحلّ مورينيو خلفا لمواطنه برونو لاجي الذي أقيل إثر الخسارة الصادمة لبنفيكا على أرضه أمام نادي قره باغ الأذربيجاني (2 3) في الجولة الاولى من دور المجموعة الموحدة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال بنفيكا في بيان إن مورينيو وقّع عقدا "حتى نهاية موسم 2026 2027"، مع خيار أن يُنهي أي من الطرفين الاتفاق في نهاية الموسم الحالي.

وكان مورينيو وصل الأربعاء إلى العاصمة لشبونة حيث قال للصحافيين في المطار "سألني بنفيكا رسميا إن كنت مهتما (بالمنصب). (...) من هو المدرب الذي يرفض بنفيكا؟ ليس أنا".

وأضاف "عندما عرضت علي فرصة تدريب بنفيكا، لم أتردد في التعبير عن اهتمامي، بل ورغبتي في ذلك".

بعد عمله مساعدا للإنكليزي بوبي روبسون والهولندي لويس فان خال في نادي برشلونة الاسباني، تولى مورينيو الملقب بالـ"سبيشل وان"، أول منصب له كمدرب رئيسي في بنفيكا في أيلول/سبتمبر 2000، لكنه غادر بعد 11 مباراة فقط.