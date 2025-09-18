مونديال طوكيو: سجاتي يواصل مهمته بنجاح ويبلغ نهائي 800 م

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : واصل العداء الجزائري جمال سجاتي نجاحه في سباق 800 م وبلغ النهائي بعدما سجل ثاني أسرع توقيت في مجموعته على مضمار مبلل بالمياه بسبب تساقط الأمطار، الخميس في النسخة العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في طوكيو.

وعرف سجاتي (26 عاما)، الحائز على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024 وفضية مونديال يوجين 2022، كيف يوفر طاقته في الأمتار الاخيرة وسجل توقيتا قدره 1:45.09 دقيقة بالتساوي مع الكندي ماركو أروب الذي تقدم عليه مع اجتياز خط النهاية.

قال سجاتي لوكالة فرانس برس "ستحدث مفاجآت في النهائي وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع ونحرز ميدالية ونفرّح العرب والشعب الجزائري".

وأضاف "يتأهل صاحبا المركزين الاول والثاني مباشرة لذا لم يكن يتوجب عليّ بذل الكثير من الجهد لتوفير طاقتي للسباق النهائي، على أمل أن نفرح الجميع".

وفشل مواطنه سليمان مولا في بلوغ النهائي باحتلاله للمركز الاخير في مجموعته الثانية (1:46.82 د)، التي حلّ فيها الأميركي دونوفان برايزر، صاحب ذهبية مونديال الدوحة 2019، في المركز الثالث غير المؤهل إلى النهائي (1:43.82 د).