كيرلي سيشارك في الألعاب المحسّنة المثيرة للجدل لتحدي رقم بولت

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : بات فريد كيرلي، البطل الأولمبي مرتين في سابق 100متر والموقوف حاليا، أول رياضي أميركي وعداء في ألعاب القوى يُعلن مشاركته في دورة الألعاب المحسّنة بنسختها الأولى العام المقبل والتي سيُسمح فيها باستخدام المنشطات.

وأعلن الحساب الرسمي للدورة على منصة "إكس" الأربعاء عن مشاركة كيرلي في سباق 100 م خلال النسخة الأولى من المنافسات التي تسمح باستخدام "المواد المحسّنة للأداء" وفقا لبروتوكول تزعم الجهة المنظمة أنه "آمن، قانوني، ويستند إلى العلم".

وقال كيرلي، في بيان نُشر على الموقع الرسمي لـ "الألعاب المحسّنة"، إنه يرى في هذه البطولة فرصة حقيقية لتحدي الرقم القياسي العالمي في سباق 100 م والمسجل باسم العداء الجامايكي أوسين بولت بزمن قدره 9.58 ثانية.

وأضاف كيرلي "تحقيق الرقم القياسي العالمي كان دائما الهدف الأسمى في مسيرتي الرياضية. وهذه الفرصة تتيح لي الآن تكريس كل طاقتي لتجاوز حدودي البدنية، وأن أصبح أسرع إنسان في التاريخ".

ستقام الألعاب المحسنة الاولى في لاس فيغاس في أيار/مايو 2026، حيث سيشارك المتنافسون في ثلاث رياضات هي سباقات السرعة والسباحة ورفع الاثقال.

وسيُمنح الرياضي الذي يتمكن من تحطيم رقم قياسي عالمي على مكافأة مليون دولار أميركي.

وسبق لكيرلي أن فاز ببرونزية سباق 100م في أولمبياد طوكيو 2020 الذي أقيم في عام 2021 على خلفية جائحة كوفيد 19، قبل أن ينال البرونزية في دورة باريس العام الماضي.

في المقابل، فاز بذهبية بطولة العالم لألعاب القوى في عام 2022، إلا أنه أوقف أخيرا بسبب إخفاقات في الالتزام بواجبات تحديد الموقع.

وأثارت الدورة المحسّنة التي أطلقها رجل الأعمال الأسترالي أرون دسوزا، موجة انتقادات واسعة على خلفية المخاوف من آثارها الصحية السلبية على الرياضيين.

وسبق أن دعا رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) فيتولد بانكا السلطات الأميركية إلى منع إقامة هذه الألعاب.

وسيسمح للرياضيين بتناول المنشطات المحظورة دوليا مثل الستيرويدات وهورمونات النمو البشري، على أن ينال الفائزون في كل فئة على 250 ألف دولار.

وأصبح الاتحاد الدولي للسباحة في حزيران/يونيو الماضي أول هيئة رياضية عالمية تُعلن إيقاف أي رياضي أو مدرب أو مسؤول في أي من بطولاته، يشارك في "الألعاب المحسّنة".