ميسي يتوصل إلى اتفاق مع إنتر ميامي لتجديد عقده لما بعد 2026 (مصدر قريب من الملف)

الرياص - اسماء السيد - ميامي : توصل بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي الأميركي إلى اتفاق لتجديد عقد أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، مما قد يمكنه من إنهاء مسيرته في الدوري الأميركي الشمالي لكرة القدم، بحسب ما ذكرت مصادر قريبة من المفاوضات لوكالة فرانس برس ليل الأربعاء الخميس.

وسيضمن التجديد أن يواصل ابن الثامنة والثلاثين مسيرته مع إنتر ميامي خلال إقامة كأس العالم 2026 في أميركا الشمالية.

وبدأت التحضيرات للإعلان الرسمي ومن المحتمل أن يتم ذلك خلال الأسبوعين المقبلين، وفقا لما ذكرته هذه المصادر.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي في 15 تموز/يوليو 2023، بعد مشوار غير مثمر مع باريس سان جرمان الفرنسي، وذلك بعقد يمتد لسنتين ونصف السنة حتى نهاية 2025.

لعب دورا كبيرا في تحسين نتائج ميامي، فأحرز لقب كأس الرابطتين بعد أسابيع من قدومه. حصد الفريق أكبر عدد من النقاط في الدوري الأميركي وأحرز درع المشجعين.

في 2025، خاض ميسي 36 مباراة مع إنتر ميامي سجل خلالها 28 هدفا و14 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، بينها دوري أبطال كونكاكاف، كأس العالم للأندية، الدوري الأميركي وكأس الرابطتين. هو أفضل مسجل فيرقه راهنا.

وكان أحد مالكي النادي خورخي ماس قال في وقت سابق إن إنتر ميامي سيقوم بكل ما في وسعه لضمان تجديد عقد ميسي والاعتزال في جنوب فلوريدا.

ويُعدّ ميسي من أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم ملاعب كرة القدم، وحقق إنجازات رائعة خصوصا مع فريقه السابق برشلونة الإسباني ومنتخب بلاده.