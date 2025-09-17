مونديال طوكيو: الأميركية مون تحرز ذهبية القفز بالزانة للمرة الثالثة تواليا

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : احتفظت الأميركية كايتي مون، وصيفة أولمبياد باريس 2024، بلقبها في مسابقة القفز بالزانة ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، بعد تفوقها الأربعاء على مواطنتها ساندي موريس.

وقفزت مون (34 عاما) على ارتفاع 4.90 أمتار، بفارق خمسة سنتيمترات عن موريس، لتحرز لقبها الثالث تواليا بعد يوجين 2022 وبودابست 2023.

وبعد إخفاقها على ارتفاع 4.85 م، وجدت مون، المتوجة أيضا بذهبية أولمبياد طوكيو صيف 2021، نفسها مضطرة لتحقيق الإنجاز وهذا ما فعلته أمام 36 ألف متفرج في الاستاد الأولمبي في اليابان.

في المقابل، نالت موريس الميدالية الفضية على غرار نسخ 2017 و2019 و2022.