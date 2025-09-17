مونديال طوكيو: الجزائري تريكي إلى نهائي الوثبة الثلاثية دون عناء

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : حسم الجزائري ياسر محمد طاهر تريكي تأهله إلى نهائي مسابقة الوثبة الثلاثية دون عناء من محاولته الاولى بتحقيقه أطول وثبة في التصفيات بلغت 17.26 مترا الأربعاء في النسخة العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في طوكيو.

ولم يحتج تريكي (28 عاما) سوى لمحاولة يتيمة لتسجيل رقمه الذي خوله الانتقال مباشرة عن المجموعة الاولى إلى النهائي المقرر الجمعة.

ويعتمد نظام التأهل إلى الدور النهائي على تحقيق مسافة 17.10 مترا بشكل مباشر، أو الدخول ضمن قائمة أفضل 12 نتيجة بين المجموعتين.

وكان تريكي قد حقق وثبة بلغت 17.23 مترا في لقاء موناكو ضمن منافسات الدوري الماسي هذا الموسم، ليضمن باحتلاله المركز الثاني مشاركته في البطولة العالمية في العاصمة اليابانية.

ويأمل ابن قسنطينة أن يعوض خيبته في أولمبياد باريس 2024، حين حلّ في المركز التاسع بوثبة قدرها 17.22 م، بعدما كان نال المركز الخامس في بطولة بودابست قبل عام.

ومن بين أبرز المتأهلين عن المجموعة الاولى الإيطالي أندريا دالافالي (17.08 م) والفرنسي جوناتان سيريم (17.07 م).

وبدوره، بلغ الجامايكي جوردان سكوت النهائي من المحاولة الاولى بتحقيقه 17.19 م، ورافقه البرتغالي بيدرو بيتشاردو حامل ذهبية أولمبياد طوكيو 2021 وبطولة يوجين 2022، بوثبة بلغت 17.09 م من المحاولة الثانية.

كما تأهل عن المجموعة الثانية حامل اللقب أوغ فابريس زانغو من بوركينا فاسو الذي حقق 16.94 م.

وانسحب الإسباني جوردان دياس، بطل أولمبياد باريس العام الماضي، بسبب الإصابة بعد وقت قصير من بدء جولة التصفيات المؤهلة.

قال دياس لوكالة فرانس برس "أشعر بإجهاد في عضلات الفخذ الرباعية. إنه أمر غير متوقع تماما. لم أواجه مثل هذه المشكلة منذ سنوات. كنت أؤدي بشكل جيد للغاية... هو أمر مزعج، لكن عليك التعامل معه".

تعرض للاصابة في محاولته الأولى، ولم يقفز مرة أخرى.

وفشل السعودي سامي بخيت في في بلوغ النهائي بعدما اكتفى بتحقيق 16.26 مترا في محاولته الاولى ضمن المجموعة الثانية.