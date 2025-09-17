دورة بكين: انسحاب سابالينكا بسبب الإصابة

الرياص - اسماء السيد - بكين : لن تشارك البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا، في دورة بكين الألف نقطة في كرة المضرب التي تنطلق في 24 أيلول/سبتمبر، بسبب إصابة تعرّضت لها في طريقها للتتويج بلقب بطولة فلاشينغ ميدوز في بداية الشهر الحالي، وفقا لما أعلنه المنظمون الأربعاء.

وقال المنظمون لأولى دورات الألف نقطة في الجولة الآسيوية "لم تتعاف أرينا بشكل كامل من الإصابة التي تعرّضت لها خلال بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وستغيب عن دورة الصين المفتوحة 2025".

من جانبها، عبّرت سابالينكا التي أُقصيت من ربع نهائي بكين العام الماضي، عن شعورها بـ"حزن شديد" لاضطرارها الانسحاب من البطولة بسبب "إصابة طفيفة"، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو".

وأضافت "سأركز على التعافي وسأسعى جاهدة للعودة إلى الملاعب جاهزة بنسبة 100%".