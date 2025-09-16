دوري أبطال أوروبا: أرسنال يفوز في الباسك بفضل البديلين مارتينيلي وتروسار

الرياص - اسماء السيد - بلباو (إسبانيا) : عاد أرسنال الإنكليزي من الباسك بفوز ثمين على أتلتيك بلباو الإسباني 2 0 الثلاثاء بفضل البديلين البرازيلي غابريال مارتينيلي والبلجيكي لياندرو تروسار صاحبي الهدفين، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بمشاركة الثلاثي الهجومي الجديد السويدي فيكتور يوكيريس وإيبيريتشي إيزي ونوني مادويكي، عجز أرسنال الذي بلغ نصف النهائي الموسم الماضي بعد مسيرة رائعة أطاح خلالها ريال مدريد الإسباني حامل اللقب من ربع النهائي بالفوز عليه ذهابا وإيابا قبل أن ينتهي المشوار على يد باريس سان جرمان الفرنسي، عن الوصول إلى الشباك.

ولجأ مدربه الإسباني ميكل أرتيتا إلى تروسار ومارتينيلي، فكانا على الموعد بافتتاح الاول للتسجيل من لمسته الأولى (72)، قبل أن يؤمن الثاني الفوز بإضافة الثاني (87).

وكانت مباراة الأربعاء في سان ماميس الأولى لبلباو في المسابقة القارية الأم منذ موسم 2014 2015 حين انتهى مشواره عند دور المجموعات.

وكان أرسنال الأكثر استحواذا على الكرة في بداية اللقاء لكن من دون تهديد فعلي على المرمى ولا حتى بتسديدة واحدة وذلك حتى الدقيقة 26 حين انقض يوكيريس على كرة عرضية لعبها الهولندي جوريين تيمبر من الجهة اليمنى وحولها برأسه قوية بجانب القائم الأيمن.

ورغم بعض المحاولات ولو قليلة من قبل الطرفين، بقي التعادل السلبي سيّد الموقف حتى نهاية الشوط الأول، ثم استهل أرسنال الثاني بفرصة لمادويكي بعد مجهود فردي على الجهة اليمنى أنهاه بتسديدة من زاوية ضيقة تعامل معها الحارس أوناي سيمون بالشكل المناسب (52)، على غرار ما فعل في وجه رأسية لمواطنه ميكل ميرينو (66).

لكن وبعد ثوان على دخوله بدلا من إيزي، ضرب مارتينيلي ووضع أرسنال في المقدمة بتوغل من منتصف الملعب إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة رائعة من البديل الآخر تروسار، وشق طريقه حتى منطقة الجزاء قبل أن يسدد الكرة في الشباك بعدما فشل سيمون في صدها بالشكل المناسب (72).

ورد مارتينيلي الجميل لتروسار حين تقدم في الجهة اليسرى قبل أن يعكس الكرة للبلجيكي الذي سددها في سقف الشباك (87)، ضامنا النقاط الثلاث لفريقه الذي يواجه ممثلا آخر لإسبانيا بشخص أتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة، إضافة إلى اختبارين شاقين آخرين ضد بايرن ميونيخ الألماني وإنتر الإيطالي وصيف البطل.