دوري أبطال أوروبا: ألونسو يؤكد أن مبابي لا يشعر بالتوتر بشأن التتويج

الرياص - اسماء السيد - مدريد : قال مدرب ريال مدريد شابي ألونسو الإثنين إن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لا يشعر بالتوتر لناحية الفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الاولى، ذلك قبيل مواجهة مرسيليا الفرنسي.

وغادر مبابي (26 عاما) باريس سان جرمان الصيف الماضي لينضم الى صفوف ريال بطل أوروبا 15 مرة، ليشاهد على بعد فريقه السابق يتوج باللقب القاري للمرة الأولى في مسيرته.

وقال ألونسو في مؤتمر صحافي قبيل مباراة الجولة الأولى من دور المجموعة الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو "إنه ليس متوترا، فجميعنا نشعر أن هذا مشروع ما زال في بدايته".

وأضاف "أحد أهدافنا هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، ونأمل أن يتحقق ذلك عاجلا وليس آجلا. كيليان جزء من هذا الطريق، لكني لا أعتقد أنه يشعر بالقلق".

وتابع "تحدثنا اليوم عن معنى دوري الأبطال، لكننا لم نتحدث عن شهر أيار/مايو (موعد النهائي)، بل كنا نتحدث عن المستقبل القريب".

وواجه مبابي، فريقه السابق، للمرة الأولى في كأس العالم للأندية هذا الصيف، حيث خسر الفريق المدريدي برباعية نظيفة في الدور نصف النهائي.

إلا أن المهاجم الفرنسي لم يكن جاهزا بشكل كامل خلال البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة بسبب التهاب في المعدة، لكنه استعاد عافيته في مستهل هذا الموسم فسجّل أربعة أهداف في أربع مباريات.

وأوضح ألونسو "الإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء جعلت من كيليان نسخة محدودة في كأس العالم للأندية".

ونوه "لا شك في أنه أحد القادة، بشخصيته، وخبرته، والتأثير الذي يتركه على زملائه، هو واحد منهم".

فاز ريال بستة ألقاب من النسخ الـ 12 الأخيرة لدوري الأبطال، لكنّ ألونسو قال إنه لا يشعر بضغط إضافي بسبب التاريخ الحافل للنادي في المسابقة.