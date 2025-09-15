مونديال طوكيو: ثلاثة قطريين في نصف نهائي 400 م حواجز

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : تأهل ثلاثة عدائين قطريين الإثنين إلى نصف نهائي سباق 400 م حواجز في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في طوكيو، تقدمهم المخضرم عبد الرحمن سامبا.

وتصدر سامبا (30 عاما)، حامل برونزية مونديال الدوحة 2019، التصفيات التمهيدية مسجلا 48.03 ثانية ومتقدما في التوقيت العام على البطل الأولمبي الأميركي راي بنجامين.

وكان باسم حميدة (25 عاما) الأسرع في مجموعته الثانية مسجلا 48.43 ثانية، متقدما على البرازيلي أليسون دوس سانتوس حامل برونزية في أولمبيادي طوكيو وباريس وبطل العالم في يوجين 2022.

وتأهل اسماعيل داوود (21 عاما) بحلوله ثانيا في المجموعة الثالثة (48.34 ث)، متقدما على النروجي كارستن فارهولم بطل العالم 2017 و2019 و2023 وحامل ذهبية أولمبياد طوكيو وفضية باريس العام الماضي.

ووقع العداؤون القطريون الثلاثة في مجموعات مختلفة في نصف النهائي المقرر الأربعاء، فيما يقام النهائي الجمعة.