دوري أبطال أوروبا: إنياكي وليامس يؤكد أن بلباو لا يهاب أرسنال

الرياص - اسماء السيد - بلباو (إسبانيا) : أكد المهاجم الغاني لأتلتيك بلباو الإسباني إنياكي وليامس أن فريقه لا يهاب أرسنال الإنكليزي الذي سيكون الاختبار الأول للنادي الباسكي في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2014 2015، وذلك حين يستضيفه الثلاثاء في سان ماميس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة.

ويعود بلباو إلى المسابقة القارية الأم لأول مرة خروجه من دور المجموعات موسم 2014 2015، وذلك نتيجة إنهائه الدوري الإسباني رابعا.

وعلق إنياكي الذي قرر الدفاع عن ألوان بلده الأم غانا خلافا لشقيقه الأصغر الدولي الإسباني نيكو، على عودة فريقه إلى المسابقة القارية الأم قائلا "تطلع الكثير منا إلى الظهور الأول في دوري أبطال أوروبا. لقد كافحنا لأعوام من أجل الوصول إلى هذا اليوم، ونريد أن يكبر حلمنا".

وأكد قائد النادي الباسكي البالغ 31 عاما "لا نهاب أي فريق، ستكون مباراة رائعة حقا".

ومن المتوقع أن يغيب شقيقه نيكو عن المباراة ضد الفريق الذي بلغ نصف النهائي الموسم الماضي، بسبب إصابة في الفخذ.

وأمل إينياكي أن "أبدأ (مشاركته الأولى في المسابقة) بفوز، لكن من المؤسف أني لا أستطيع فعل ذلك مع نيكو".

ومن جهته، أشاد مدرب بلباو إرنستو فالفيردي بنظيره في أرسنال مواطنه ميكل أرتيتا، معتبرا إياه "أحد أفضل المدربين في العالم، وهو يظهر ما باستطاعته القيام به مع أرسنال".

وأضاف "يملك لاعبين رائعين، لكن عليكم أن تنظروا إلى أدائهم وأسلوب لعبهم. لا يسمحون لك باللعب، بل يضغطون في كل مواجهة ثنائية... إنهم فريق يتمتع ببصمة واضحة، وهذه البصمة هي أرتيتا".

ويضم أرسنال في صفوفه ثلاثة لاعبين دافعوا سابقا عن ألوان الجار الباسكي ريال سوسييداد، وهم ميكل ميرينو ومارتن سوبيمندي والنروجي مارتن أوديغارد، مع أن الأخير قد يغيب عن اللقاء بسبب الإصابة.