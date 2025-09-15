مونديال طوكيو: جوليين ألفريد تنسحب من سباق 200 م بسبب الاصابة (اتحاد)

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : انسحبت البطلة الأولمبية جوليين ألفريد من جزيرة سان لوسيا، من سباق 200 م في النسخة العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى طوكيو، غداة فوزها بالميدالية البرونزية في سباق 100 م، بسبب تعرضها لاصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وفقا لما أفاد الاتحاد المحلي للعبة الإثنين.

وقال اتحاد سانت لوسيا لألعاب القوى في بيان "اتُخذ القرار لإعطاء الأولوية لصحة جوليين ومسيرتها الرياضية على المدى الطويل".

وأضاف "مع أننا ندرك أن هذا الخبر قد يُسبب خيبة أمل، إلا أننا نفتخر بأدائها المذهل حتى الآن في هذه البطولة، ونظل مُلهمين بمرونتها وتميزها".

واحتلت ألفريد المركز الثالث في سباق 100 م بوقت قدره 10.84 ثوان، خلف الفائزة الأميركية ميليسا جيفرسون وودن (10:61 ث.) والجامايكية تينا كلايتون صاحبة الميدالية الفضية (10.76 ث.)

شاركت بطلة أولمبياد باريس في سباق 100 م في ثلاثة سباقات 200 م هذا الموسم، وكان آخرها في دوري لندن الماسي عندما فازت بزمن 21.71 ثانية، لتحتل المركز التاسع في قائمة أفضل العداءات على الإطلاق. حلت ثانية في هذه المسافة في باريس الصيف الماضي.

وصلت ألفريد وهي تعرج لحضور حفل توزيع الميداليات الإثنين، وقالت لوكالة فرانس برس عندما سُئلت عن امكانية انسحابها إنها لم تتخذ قرارها بعد.

أضافت متهربة من اجابة مباشرة "لست متأكدة بعد مما سنفعله. لكن اليوم أشعر بألم أكبر من أمس. سنرى، سيكون من الصعب عليّ تقبل قراري (بعدم الركض)".