مونديال طوكيو: كيبييغون للقب رابع والأنظار شاخصة نحو سجاتي وعيد ناصر

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : تتصدر البطلة الأولمبية والعالمية الكينية فيث كيبييغون (1500 م) عناوين اليوم الرابع من بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو الثلاثاء.

وستكون الأنظار شاخصة نحو الجزائري جمال سجاتي في حملته للوصول إلى نهائي سباق 800 الذي يحمل برونزيته في أولمبياد باريس، والبحرينية سلوى عيد ناصر المرشحة الأبرز في نصف نهائي سباق 400 م.

صراع الأجيال

من المتوقع أن تسيطر العداءات الكينيات على سباق 1500 م الذي سيشهد صراع الأجيال بين الأسطورية كيبييغون البالغة 31 عاما ونيللي تشيبتشيرتشير ابنة الـ 22 عاما.

نادرا ما حظيت أي عداءة بفرصة للفوز في سباق 1500 متر في البطولات العالمية خلال العقد الماضي مع وجود كيبييغون الحائزة على ثلاثة ألقاب أولمبية، وأربعة ألقاب عالمية (منها لقب في سباق 5000 م)، إضافة إلى استحواذها على الرقم القياسي العالمي.

في المقابل، حققت تشيبتشيرتشير التي احتلت المركز الخامس في نهائي بطولة العالم في بودابست عام 2023، موسما ناجحا عزز آمالها في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل في نهائي الثلاثاء.

قالت "بت أملك بعض الخبرة من تجربتي في بودابست. هذا هو الفارق الكبير".

وأضافت "أصبحت أكثر ثقة بنفسي بعد فوزي بنهائي الدوري الماسي (في زيوريخ الشهر الماضي)".

سجاتي يبدأ حملته

يُحتمل أن يكون سباق 800 م الأبرز في البطولة الحالية، مع انطلاق التصفيات الثلاثاء، قبل اقامة الدورين نصف النهائي والنهائي الخميس والسبت تباعا.

قد يكون تحت التهديد الرقم القياسي العالمي الذي حققه الكيني ديفيد روديشا قبل 13 عاما والبالغ 1:40.91 دقيقة في واحدة من أكثر اللحظات شهرة في هذه الرياضة، في أولمبياد لندن 2012.

المُرشح الأوفر حظا في طوكيو هو مواطن روديشا، البطل الأولمبي إيمانويل وانيونيي في الحادية والعشرين من عمره فقط.

هو العداء الأبرز هذا العام، على الرغم من أنه كاد يخسر في نهائي الدوري الماسي أواخر الشهر الماضي.

راعي الماشية السابق الذي يحرص على تصحيح مساره بعد فوزه بالميدالية الفضية في بطولة العالم قبل عامين، أثار إعجاب روديشا.

قال وانيونيي الشهر الماضي "روديشا صديقي. أتذكر آخر مرة رأيته فيها، قال لي: +حان وقتك للتألق+".

لا يبدو أن الثناء الذي حصل عليه وانيونيي من أسطورة، سيبعد عنه المخاطر التي تحيط به، وتحديدا من حامل اللقب الكندي ماركو أروب المولود في السودان، الذي اكتفى بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس الصيف الماضي.

وعلى الرغم من أنه لم يهزم الكيني إلّا مرة واحدة هذا الموسم، إلا أن أروب البالغ 26 عاما يقول إنه لا يخشى ذلك.

قال لقناة "سي بي أس": "من الرائع التنافس ضده لأني أشعر أنه يجعلني رياضيا أفضل بشكل عام".

قدّم كل من وانيونيي وأروب أداء قويا، وهو أمر يأمل جمال سجاتي، الحائز على الميدالية البرونزية في باريس، أن يصب في مصلحته.

شارك الجزائري البالغ 26 عاما في خمس سباقات فقط هذا الموسم، وبعد فوزه بالميدالية الفضية في بطولة العالم 2022، يسعى إلى التفوق ومحاكاة فوز مواطنه سعيد جابر القرني بذهبية بطولة العالم في باريس 2003.

خارج إطار هذا الثلاثي، يلفت الأميركي دونافان برايزر، بطل العالم عام 2019، الأنظار رغم مروره بسنوات مُحبطة مليئة بالإصابات، إلّا انه نجح في الفوز في التصفيات.

برايزر، البالغ 28 عاما، يكبر مواطنه كوبر لوكينهاوس بـ 12 عاما.

عندما تطأ قدماه الملعب الاولمبي الثلاثاء، سيكون لوكينهاوس في السادسة عشرة وثمانية أشهر و28 يوما، أصغر رياضي أميركي على الإطلاق ينافس في بطولة العالم.

مهمة واضحة لعيد ناصر

وتبرز مشاركة البحرينية سلوى عيد ناصر والمصرية بسنت حميدة في نصف نهائي سباق 400 م.

حققت عيد ناصر المولودة في نيجيريا أسرع توقيت على الإطلاق في تصفيات المجموعات بتسجيلها 49.13 ثانية، فيما احتلت حميدة المركز الثاني عشر بين المتأهلات بوقت قدره 50.36 ث.

تبدو مهمة البحرينية واضحة، فهي كانت العقبة هذا العام التي حالت دون وصول الدومينيكانية ماريلايدي باولينو، بطلة العالم عامي 2022 و2023 وأولمبياد باريس الصيف الماضي، إلى طوكيو كمرشحة للفوز.

في بطولة العالم في الدوحة 2019، حققت لفة خارقة في سن الحادية والعشرين مسجلة 48.14 ثانية، وهو ثالث أفضل توقيت في التاريخ، ما خولها انتزاع الميدالية الذهبية.

أوقفت عن المشاركة في المنافسات من 30 حزيران/يونيو 2021 إلى شباط/فبراير 2023، بسبب انتهاك قواعد مكافحة المنشطات المتعلقة بفشل تحديد مكان التواجد.

قال مدربها الدومينيكاني خوسيه روبيو لودفيك "عيد ناصر في حالة لا تُقهر. أراها أفضل بكثير مما كانت عليه في الدوحة 2019، أقوى وأسرع وأكثر مرونة".

وأضاف "لديها خبرة أكثر من قبل، ولديها شغف كبير لتكون ملكة سباق 400 م مرة أخرى".

من ناحيتها، فازت حميدة ابنة الاسكندرية بذهبيتي سباقي 100 م و200 م في البطولة العربية في مدينة وهران الجزائرية هذا العام، كما حققت ذهبية 200 م خلال لقاء بريشيا الإيطالي.