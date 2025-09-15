مونديال طوكيو: جيفرسون-وودن من بلدة صغيرة إلى قمة العالم

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : عاشت الأميركية ميليسا جيفرسون وودن، المتوجة بذهبية سباق 100 متر في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو، لفترة طويلة كشابة غريبة قادمة من بلدة صغيرة في جنوب شرق الولايات المتحدة، قبل أن تشق طريقها لتصل إلى قمة العالم.

وُلدت جيفرسون وودن في 21 شباط/فبراير 2001 في جورج تاون، ونشأت في هذه البلدة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 8800 نسمة في ولاية كارولينا الجنوبية (جنوب شرق)، بالقرب من تشارلستون.

بلدة صغيرة وعقلية غريبة

ابنة لواعظين، والفائزة المستقبلية ببرونزية سباق 100 م في أولمبياد باريس، تركت بصمتها كعازفة ساكسفون تينور في المدرسة الثانوية، قبل أن تلتحق بجامعة كارولينا الساحلية، بعيدا عن أعرق المدارس وفرق ألعاب القوى.

قالت خلال مشاركتها في منافسات الدوري الماسي هذا العام "نشأتُ في بلدة صغيرة، لذا فإن هذه العقلية الغريبة، ذلك الشعور بعدم القدرة على الوصول إلى الموارد ذاتها المتاحة في المدارس أو المدن الكبرى، أعرفها جيدا، إنها شخصيتي".

وأضافت "من ذلك، تعلمت الكثير (...) ليس فقط أني أُعجب وأُقدّر رحلة حياتي، بل وأكثر من ذلك، أعشقها".

وتابعت "ما جعلني الرياضية التي أنا عليها اليوم هو قدرتي على البقاء وفيّة لنفسي، مؤمنة ببيئتي وإعتقاداتي.

جذبت الاضواء في عام 2022 عندما وصلت إلى نهائي سباق 100 م بطولة العالم في يوجين (المركز الثامن) بفضل فوزها المفاجئ في التجارب المحلية، بعد أسبوعين من حصولها على المركز الثامن المتواضع في بطولة الجامعات.

تمارين يومية مكثفة

في نهاية عام 2023، انتقلت جيفرسون وودن إلى مونتفيردي، فلوريدا، للانضمام إلى إحدى أرقى مدارس التدريب في العالم، "ستار أثليتكس"، بقيادة العداء السابق دينيس ميتشل.

تورط ميتشيل، الحائز على الميدالية البرونزية في أولمبياد برشلونة 1992، في العديد من فضائح المنشطات خلال مسيرته وبعد اعتزاله، لكنه مع ذلك لا يزال المدرب النجم لشركة نايكي العملاقة للمعدات الرياضية.

التقت العداءة الشابة مع كيني بيدناريك، الفائز بعدة ميداليات أولمبية، وشاكاري ريتشاردسون، بطلة العالم في سباق 100 م عام 2023 ووصيفة الأولمبياد، وصديقتها توانيشا تيري. وقد توجت العداءات الثلاث معا بذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 م في أولمبياد باريس العام الماضي.

تقول جيفرسون وودن "أتدرب مع أبرز الرياضيين في العالم، وندفع بعضنا البعض للأمام. عندما تكون عند خط البداية، تشعر وكأنك في بطولة العالم. المنافسة اليومية في هذا الجو تحضرك للأحداث الكبرى".

في عام 2025، حققت إنجازا جديدا بعدما لم تذق طعم الخسارة طوال الموسم "يجب أن أتعلم ألا أُفاجأ بالأداء الرائع. أنا أعمل بجد لتحقيق ذلك، وأعلم أن السماء هي حدودي".

بطلة عائلية وشخصية انتقائية

عندما كانت طالبة في المدرسة الثانوية، شُخِّص والدها بمتلازمة خلل التنسج النقوي، وهو مرض يصيب نخاع العظم وقد يؤدي إلى سرطان الدم.

أثناء البحث عن متبرع بنخاع العظم، أشارت الفحوص إلى أن ميليسا، أصغر إخوتها الستة، هي المرشحة الأنسب. فقبلت على الفور.

صرّح والدها ملفين لقناة "إن بي سي سبورتس": "لقد تصرفت لأنها شعرت أن دورها قد حان لتحمل المسؤولية".

وأضاف، بعد خضوعه لعملية الزرع في أيلول/سبتمبر 2018 "لقد أعجبني ذلك".

تتميز هذه العداءة التي تزوجت من رولان وودن، لاعب كرة القدم الأميركية السابق في جامعتها، في آذار/مارس، بانتقائيتها فستظهر تارة وهي تلعب "كول أوف ديوتي"، وتارة أخرى في برنامج الواقع "لوف آيلاند" وهي تستطرد في فك تشفير أسلوبها في الجري.

وعندما سُئلت عن أظافرها المطلية والتي تعتني بها، أجابت بأنها "ليست من الأشخاص الذين يقضون وقتا طويلا في التبرج قبل الجري".