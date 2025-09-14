بطولة فرنسا: مبابي الأصغر يقود ليل إلى قلب الطاولة على تولوز

الرياص - اسماء السيد - باريس : قاد البديل إيثان مبابي، الشقيق الأصغر لكيليان قائد المنتخب الفرنسي ونجم ريال مدريد الإسباني، فريقه ليل إلى قلب الطاولة على ضيفه تولوز بتسجيله هدف الفوز 2 1 الأحد في وقت قاتل ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل مبابي (18 عاما) الهدف الأول في مسيرته الاحترافية بعد 10 مباريات سابقة مع ليل، و3 أخرى مع باريس سان جرمان، في الدقيقة 90+9 مهديا فريقه الفوز الثالث والصدارة مؤقتا.

وكان تولوز المبادر إلى التسجيل عبر الكاميروني فرانك ماجري (51)، لكنه تعرّض لضربة بطرد البديل أليكسيس فوساه (80)، الأمر الذي استغله ليل لتسجيل هدفين أولهما عبر البديل الآخر الجزائري نبيل بن طالب (90 من ركلة جزاء).

ورفع ليل رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة قبل مواجهة سان جرمان الثاني مع ضيفه لنس وليون الثالث مع مضيفه رين في وقت لاحق.

في المقابل، تلقى تولوز خسارته الثانية تواليا بعد أولى قاسية أمام ضيفه سان جرمان 3 6.

وكان هدف ماجري الثالث هذا الموسم في أربع مباريات، غير كاف بسبب طرد فوساه بعد ثماني دقائق من دخوله (80)، ليحصل ليل على ركلة جزاء بعدها بعشر دقائق أخرى سجل منها بن طالب التعادل (90).

وخطف إيثان مبابي، شقيق كيليان حامل لقب كأس العالم 2018 ووصيف 2022، النقاط الثلاث بتسديدة نحو القائم البعيد مفجّرا فرحة كبيرة في مدرجات ملعب ديكاتلون أرينا–بيار مورو.