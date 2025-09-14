مونديال طوكيو: الجامايكي أوبليك سيفيل يتوج بذهبية سباق 100 م

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : توج الجامايكي أوبليك سيفيل للمرة الاولى بذهبية سباق 100 م الاحد في النسخة العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو، منهيا هيمنة البطل الأولمبي الاميركي نواه لايلز على هذه المسافة.

وقطع سيفيل (24 عاما) الذي حلّ في المركز الأخير في نهائي أولمبياد باريس الصيف الماضي مسافة السباق بوقت قدره 9.77 ثوانٍ، وهو رقم قياسي شخصي، متقدما على مواطنه كيشاين تومسون صاحب الميدالية الفضية (9.82 ث.) ولايلز الذي اكتفى بالمركز الثالث والميدالية البرونزية (9.89 ث.).

وبعدما سلطت الأضواء في جامايكا كي يكون خليفة الأسطورة أوسين بولت الفائز بـ 11 لقبا عالميا، حطم سيفيل اللعنة التي رافقته في البطولات الكبرى منذ ظهوره الأول، حيث حل رابعا مرتين في يوجين 2022 وبودابست 2023، قبل أن يقبع في المركز الأخير في نهائي أولمبياد باريس 2024.

كما أعاد سيفيل الفخر إلى جامايكا في سباقات السرعة حيث فشل قبله أي عداء من بلاده في الفوز بأي لقب عالمي أو أولمبي في سباقي 100 م أو 200 م منذ اعتزال حامل الرقم القياسي العالمي بولت (9.58 ث) في عام 2017، وتحديدا منذ أن أحرز الاخير ثنائية السرعة في بطولة العالم في بكين عام 2015.