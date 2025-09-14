شكرا لقرائتكم خبر الفريق السعودي للتجديف يتألق قاريًا ويحصد 6 ميداليات في نهائيات آسيا بالصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثبت المنتخب السعودي للتجديف حضوره القوي في نهائيات بطولة آسيا للتجديف الشاطئي السريع 2025، التي احتضنها شاطئ نانشا بيتش بمدينة زهوشان الصينية، بعد أن أنهى مشاركته بحصيلة تاريخية بلغت مداليتين فضيتين وأربع برونزيات، وسط منافسات قوية جمعت نخبة القوارب الآسيوية.

وضمّت بعثة المنتخب كلًا من: حسن قادري، ردعان الدوسري، مفلح الخالدي، عبدالله المامي، تركي العارف، الجازي الإبراهيم، إسراء قادري، هيا المامي، مؤيد الرشيدي، حيث قدّم جميع اللاعبين مستويات مشرفة وروحًا عالية عكست تطور اللعبة في المملكة.

حصاد الميدالياتفضية: حسن قادري & ردعان الدوسري – CM2xفضية: مفلح الخالدي & عبدالله المامي – CJM2xبرونزية: إسراء قادري & تركي العارف – CMix2xبرونزية: الجازي الإبراهيم & عبدالله المامي – CJMix2xبرونزية: مفلح الخالدي – CJM1xبرونزية رمزية: إسراء قادري & هيا المامي – CW2xهذا الإنجاز جاء بفضل جهود الجهاز الفني بقيادة المدير الفني ماثيو تارانِت، وبمساندة المدرب فيرناندو غوميز، حيث عملا على تطوير أداء اللاعبين وتهيئتهم لمستوى عالٍ من المنافسة. كما كان لـ الإداري حمود الشمري دور بارز في توفير الدعم اللوجستي وضمان الجاهزية الكاملة للبعثة.

وكانت نائب رئيس الاتحاد شرين أبو الحسن حاضرة لدعم اللاعبين واللاعبات عن قرب وتعزيز مشاركتهم في هذه البطولة القارية، فيما أشرف يوسف بن وائل جليدان – المدير التنفيذي للاتحاد بشكل مباشر على مشاركة الفريق ومتابعة تفاصيل العمل الميداني، ما انعكس على ثقة اللاعبين وحضورهم القوي.

وفي ختام المنافسات، عبّر رئيس الاتحاد السعودي للتجديف الأستاذ علي بن حسين علي رضا عن فخره بالإنجاز قائلاً:

«نحمد الله على هذا الإنجاز القاري الذي تزامن مع شهر الوطن وقرب احتفالات اليوم الوطني، ونعتبره عربون وفاء وعطاء لهذا الوطن الغالي. نهديه أولًا إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وإلى الشعب السعودي الكريم الذي يقف دائمًا خلف إنجازات أبنائه. ما تحقق اليوم هو ثمرة جهد وإصرار من لاعبي ولاعبات المنتخب، ودعم متواصل من الأجهزة الفنية والإدارية وإدارة الاتحاد، ونعاهد وطننا العزيز على أن نواصل العمل لاعتلاء منصات التتويج ورفع راية المملكة عالية في كل محفل دولي».