بطولة إيطاليا: يوفنتوس يعمق جراح إنتر بانتصار مثير وينفرد بالصدارة موقتا

الرياص - اسماء السيد - روما : عمق يوفنتوس جراح غريمه التقليدي إنتر ميلان بفوز مثير في "دربي إيطاليا" 4 3 السبت على ملعب "أليانتس ستاديوم" في تورينو في المرحلة الثالثة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وشهدت المباراة سيناريوهات مجنونة، فبعدما تقدم يوفنتوس مرتين عبر الانكليزي لويد كيلي (14) والدولي التركي كينان يلديز (38)، رد الضيف في مناسبتين عبر صانع العابه الدولي التركي الآخر هاكان تشالهانأوغلو (30 و65).

ومنح الدولي الفرنسي ماركوس تورام التقدم لإنتر للمرة الاولى في المباراة عندما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 76 أمام ناظري والده ليليان، المدافع السابق لفريق "السيدة العجوز"، لكن شقيقه لاعب الوسط الدولي كيفرين أدرك التعادل بعد سبع دقائق (76)، قبل أن يخطف الواعد المونتينيغري فاسيلي أدتشيتش (19 عاما) الفوز في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

وقال أدتشيتش: "ماذا يمكنني أن أقول، إنه حلم أن ألعب وأسجل مثل هذا الهدف المهم جدا ليوفنتوس".

وأضاف "لا يمكنني إلا أن أشكر المدرب والجهاز الفني على ثقتهم بي والدفع بي في مثل هذه المباراة الكبيرة".

"مباراة مجنونة"

وأشاد به مدربه الكرواتي إيغور تودور قائلا: "لديه موهبة نادرة في التسديد ... إنه يحتاج إلى أن يأخذ هذا الهدف كدافع لمواصلة العمل والتطور".

وأضاف "كانت مباراة مجنونة، وكثير من الأهداف ونهاية مثيرة، ونحن سعداء حقا بالفوز على هذا الفريق الجيد الذي يضم لاعبين رائعين حقا".

وهو الفوز الثالث تواليا ليوفنتوس فرفع رصيده الى تسع نقاط منفردا بالصدارة بفارق ثلاث نقاط امام شركائه السابقين نابولي الذي يحل ضيفا على فيورنتينا لاحقا، وروما وكريمونيزي اللذين يلتقيان مع تورينو وفيرونا تواليا الاحد والاثنين.

في المقابل، مني رجال المدرب الروماني كريستيان كيفو، خليفة سيموني إنزاغي المنتقل الى تدريب الهلال السعودي، بالخسارة الثانية تواليا فتجمد رصيدهم عند ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر.

وقال كيفو "بصراحة أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد كل مباراة. لسوء الحظ تراخينا قليلا في الدقائق العشر الأخيرة، لكن عليك أن تنظر إلى الأداء وحقيقة أننا جئنا إلى هنا ولعبنا بشخصية وحاولنا الفوز".

وكان يوفنتوس صاحب الافضلية في بداية المباراة وترجمها الى هدف مبكر سجله كيلي اثر تمريرة من القائد قطب الدفاع الدولي البرازيلي بريمر تابعها "على الطاير" بيسراه من مسافة قريبة على يسار حارس المرمى الدولي السويسري يان سومر (14).

وكاد المدافع أليساندرو باستوني يدرك التعادل برأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها نيكولو باريلا لكنها مرت فوق العارضة (22).

ونجح تشالهانأوغلو في ادراك التعادل بتسديدة قوية زاحفة بيسراه من خارج المنطقة اثر تمريرة من البرازيلي كارلوس أغوستو اسكنها على يمين الحارس ميكيلي دي غريغوريو (30).

وكاد تشالهانأوغلو يفعلها مجددا بتسديدة "على الطاير" بيمناه من خارج المنطقة تصدى لها الحارس دي غريغوريو (35).

وأعاد مواطنه يلديز التقدم ليوفنتوس بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة أسكنها على يمين سومر (38).

وأدرك تشالهانأوغلو التعادل مجددا اثر تمريرة من البولندي بيوتر جيلينسكي عند حافة المنطقة فهيأها لنفسه على صدره قبل أن يسددها قوية "على الطاير" بيمناه داخل المرمى (65).

ومنح تورام التقدم لإنتر للمرة الاولى في المباراة برأسية اثر ركلة ركنية فيديريكو ديماركو (76)، لكن شقيقه كيفرين أدرك التعادل بالطريقة ذاتها برأسية من مسافة قريبة اثر كرة من ركلة حرة جانبية انبرى لها يلديز (83).

وخطف البديل أدتشيتش الفوز في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة على يمين سومر.

وحقق كالياري فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه بارما 2 0.

ومنح المدافع الدولي الكولومبي جيري مينا التقدم لكالياري في الدقيقة 33، وأضاف لاعب الوسط ماتيا فيليتشي الثاني في الدقيقة 77.

وتصالح كالياري مع جماهيره بعدما سقط في فخ التعادل على ارضه امام فيورنتينا 1 1 في المرحلة الاولى، وخسر الثانية امام مضيفه نابولي حامل اللقب 0 1، فرفع رصيده الى أربع نقاط مرتقيا الى المركز الخامس مؤقتا.

في المقابل، مني بارما بخسارته الثانية هذا الموسم بعد الاولى امام مضيفه يوفنتوس 0 2 في المرحلة الاولى، فتجمد رصيده عند نقطة واحدة بتعادله مع ضيفه اتالانتا 1 1 في الثانية، فتراجع الى المركز التاسع عشر قبل الاخير.