بطولة إنكلترا: سوبيمندي يقود أرسنال لاعتلاء الصدارة موقتا من بوابة نوتنغهام

الرياص - اسماء السيد - لندن : قاد لاعب الوسط الإسباني مارتن سوبيمندي فريقه أرسنال لاعتلاء صدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم موقتا، بتسجيله هدفين في الفوز على ضيفه نوتنغهام فوريست 3 0 السبت في افتتاح المرحلة الرابعة.

افتتح سوبيمندي سجلّه التهديفي مع أرسنال في الدقيقة 32، قبل التوقيع على ثنائيته الشخصية في الدقيقة 79، فيما أحرز السويدي فيكتور يوكيريس هدفه الثالث بقميص المدفعجية (46).

وضرب فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا أكثر من عصفور بحجر، فإضافة إلى اعتلائه الصدارة موقتا بتسع نقاط وعودته إلى سكة الانتصارات بعد سقوطه أمام ليفربول في المرحلة الماضية (0 1)، يمنحه هذا الانتصار جرعة معنوية هامة قبل خوضه سلسلة من المباريات الصعبة، يستهلها الثلاثاء أمام مضيفه أتلتيك بلباو الإسباني في دوري أبطال أوروبا، قبل ملاقاة مانشستر سيتي ونيوكاسل تواليا في الدوري المحلي.

دانت الأفضلية لأرسنال بشكل واضح في الشوط الأول، وتركزت محاولاته الهجومية على طرفي الملعب عبر إيبيريتشي إيزي الذي شارك أساسيا للمرة الأولى، إضافة تحديدا إلى النشيط وصاحب المجهود الهجومي الوافر نوني مادويكي بديل بوكايو ساكا المصاب.

وإلى جانب إيزي ومادويكي، اعتمد فريق أشمال لندن على سلاحه الفتّاك أي الكرات الثابتة، لتشكيل الخطورة ومحاولة فك شيفرة دفاع الضيوف بقيادة مدربهم الجديد الأسترالي أنج بوستيكوغلو.

ومن ركلة حرة مباشرة نفذها أوديغارد، تهيّأت الكرة أمام المتألق مؤخرا مع منتخب "لا روخا" ميكل ميرينو، غير أن تسديدته من الجهة اليمنى داخل منطقة الياردات الستة حوّلها الحارس البلجيكي للضيوف ماتس سيلز ببراعة إلى ركنية (7).

ووقف سيلز عاجزا أمام تسديدة سوبيمندي الصاروخية المقوسة "على الطائر" من على مشارف منطقة الجزاء والتي استقرت في منتصف المرمى، بعد ركلة ركنية نفذها مادويكي من الجهة اليمنى، وهيّأها المهاجم النيوزلندي للضيوف كريس وود برأسية عن طريق الخطأ أمام لاعب الوسط الباسكي (32).

ومباشرة بعد بداية الشوط الثاني، أطلق الإيطالي ريكاردو كالافيوري كرة طويلة في ظهر دفاع نوتنغهام المتقدّم، نحو المنطلق من الجهة اليسرى إيزي، فلعبها الأخير عرضية أسكنها يوكيريس الشباك من مسافة قريبة (46).

وكاد الضيوف يقلصون الفارق، فبعد عرضية من الجهة اليمنى للسويسري دان ندويي، تحوّلت الكرة من صدر وود إلى المرمى، لكن الحارس الإسباني دافيد رايا حوّل مسارها بأطراف أصابعه ببراعة، قبل ارتدادها من العارضة (52).

وردّ القائم الأيمن تسديدة يوكيريس القوية من مسافة قريبة من الجهة اليمنى، بعد تبادل للكرة بينه ومادويكي داخل منطقة الجزاء (59).

وأضاف سوبيمندي الهدف الثالث لفريقه برأسية من مسافة قريبة إلى يسار سيلز، مستفيدا من عرضية متقنة من على مشارف المنطقة للبديل البلجيكي لياندرو تروسار (79).